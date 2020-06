Cidades Rio Verde tem mais de mil casos em 24 horas Após testagem em massa em funcionários de indústrias, casos de Covid-19 no município saltam de 385 para 1.415. Prefeito diz que registros podem chegar a 10 mil e não descarta bloqueio total

Após uma testagem em massa em funcionários de sete indústrias, a cidade de Rio Verde, no Sudoeste goiano, registrou mais de mil casos de Covid-19 em um prazo de 24 horas. O boletim divulgado na noite desta segunda-feira (8) traz um total de 1.415 confirmações. Na publicação do dia anterior este número era de 385. Prefeitura estima que infecções podem chegar a 10 mil c...