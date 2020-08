Cidades Rio Verde tem fim de semana de frio, com mínima de 12°C no sábado Queda da temperatura faz parte da onda de frio que atinge o País neste fim de semana

Município do Sudoeste goiano, Rio Verde terá o fim de semana de frio em pleno agosto. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sábado (22) a mínima será de 12°C e a máxima de 27°C. No domingo (23), a temperatura varia entre 14°C e 33°C. A umidade, que já começou a subir nesta sexta-feira (21), fica melhor em Rio Verde no sábado (21), com pr...