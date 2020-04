A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde divulgou, nesta quarta-feira (22), que vai retomar a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 nesta quinta (23), a partir das 13h. Trata-se da segunda etapa da imunização com ampliação do público alvo.

Na primeira etapa o foco eram os idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da Saúde. Agora a campanha fica aberta a profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas; caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e portuários.

Além disso, também são contemplados pela segunda etapa adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medida socioeducativa, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e gestantes.

As vacinas são aplicadas em salas de vacinação de Rio Verde e distritos e por meio do sistema drive thru. O último vai funcionar no Clube Dona Gercina, estacionamento do Clube Campestre, Feira Coberta da Vila Amália I – Estádio Mozart Veloso do Carmo e no Terminal dos Trabalhadores – Bairro Popular.

A prefeitura reforça que os idosos acamados e de abrigos serão vacinados in loco, sem a necessidade de se deslocarem aos postos.