Cidades Rio Verde registra três novos óbitos por Covid-19 Boletim da prefeitura confirma 25 contaminações pelo novo coronavírus na cidade, elevando o total a 10.441

A Secretaria Municipal de Rio Verde registrou três novos óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 161. Já o número de infectados foi a 10.441, com 25 a mais que os dados informados no último domingo (16). Conforme o boletim mais recente, do total de pessoas contaminadas na cidade, 9.596 estão curados. Há 665 pessoas isoladas e 44 internadas. Atualmente há 118 caso...