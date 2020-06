Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás, registrou nesta terça-feira (16) mais duas mortes pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). As vítimas são uma mulher de 66 anos e um homem de 73 anos. Os novos óbitos foram informados durante a divulgação diária do boletim do município e com isso as mortes no município chegam a 11.

De acordo com o boletim, o município possui 5.093 casos suspeitos, sendo que 5.060 estão em isolamento domiciliar e 33 em hospitalar. Até esta terça, Rio Verde registrava 3.292 casos confirmados, com 3.082 isolados, 48 internados e 152 curados.

Em Goiás, nas últimas 24 horas foram registradas 20 novas mortes de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). No mesmo período, o Estado teve 1.259 novos casos. Ao todo, já são 11.553 infecções.

No Estado, há 36.976 casos suspeitos em investigação. Outros 19.779 já foram descartados. Há 32 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 331 mortes suspeitas nos municípios goianos.