Cidades Rio Verde registra 169 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas Também foram confirmadas duas mortes pela doença

Rio Verde confirmou 169 novas infecções pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (23). Com os dados do último boletim epidemiológico da cidade, o total passa de 13.034 para 13.203. Os números também revelam duas novas confirmações de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, somando agora 224 óbitos. De acordo com o boletim, dentre o total de contaminados, 12.486...