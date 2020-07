Em boletim epidemiológico divulgado na noite desta quinta-feira (2), Rio Verde, município da Região Sudoeste de Goiás, registrou 135 novos casos e 3 mortes da Covid-19 nas últimas 24 horas. Com os dados apresentados hoje, a cidade chegou ao total de 6.557 infectados e 63 óbitos causados pela doença.

De acordo com o boletim, entre aqueles que testaram positivo para o vírus, 788 estão em isolamento, 68 estão internados e 5.638 pessoas já se curaram da Covid-19. Rio Verde ainda apresenta 597 casos suspeitos, aguardando resultados. Desses, 553 estão em isolamento domiciliar e 44 em isolamento hospitalar.

Em relação a ocupação hospitalar, a rede pública de Saúde tem 51 leitos de enfermaria e 27 leitos de UTI ocupados, representando respectivamente 45,5% e 41,5% da ocupação total. Já na rede privada, 17 leitos de enfermaria e 17 leitos de UTI estão ocupados, representando 53% e 94,4% do total, respectivamente.

Segundo o painel do coronavírus, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Rio Verde é a segunda cidade de Goiás com mais casos da Covid-19, atrás somente de Goiânia. Em relação aos óbitos, o município do sudoeste goiano está atrás da capital e de Aparecida de Goiânia.

