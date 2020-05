Cidades Rio Verde registra 10 novos casos de coronovírus Boletim epidemiológico mostrou que 87 pessoas foram infectadas pelo vírus e 24 se recuperaram

Divulgado pelo prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, em suas redes sociais na noite desse sábado (30), o boletim epidemiológico mostrou que o município registrou 10 casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2) nas últimas 24 horas. A cidade contabilizou, no total, 87 pessoas infectadas pelo vírus e 24 se recuperaram, segundo o documento. Duas pessoas morreram em decorrência d...