Rio Verde recebe 30 dos 73 respiradores prometidos pelo Ministério da Saúde

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), anunciou a chegada de 30 respiradores adquiridos com recursos do Ministério da Saúde nesta segunda-feira (15). A expectativa é de que, até o fim da semana, o município receba os outros 43 dos 73 aparelhos prometidos pelo Governo Federal. Do total, 69 respiradores vão para o Hospital Municipal, que é a unidade que contém...