Cidades Rio Verde prorroga suspensão das aulas presenciais até 30 de setembro devido à Covid-19 Decisão acompanha deliberação do Estado, que prevê o retorno apenas quando houver queda no número de mortes diárias e com a manutenção da ocupação dos leitos de UTI igual ou menor que 75%

A prefeitura de Rio Verde publicou decreto, nesta quinta-feira (27), prorrogando a suspensão das aulas presenciais no município até o dia 30 de setembro. No documento, a administração justifica que ainda há necessidade de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, para evitar a disseminação da Covid-19. No decreto de jun...