Rio Verde já tem 5.569 confirmações do novo coronavírus, sendo 29 mortes. Os dados apresentados no final de semana ainda mostram que 2.807 já estão curados e outros 6.891 já foram descartados. Novo boletim será divulgado até as 19 horas desta segunda-feira (22) e apesar da quantidade de casos, o secretário de saúde do município, Eduardo Pereira diz que os testes em massa que estão sendo realizados mostram que os níveis de contaminação estão entre 4,5 e 5%. “Percebemos que estão estáveis e esperamos redução na curva em breve.”

Ainda de acordo com os dados da cidade, 2.677 pessoas seguem isoladas, sendo que 649 aguardavam resultados de exames. De acordo com a prefeitura da cidade, 597 pessoas estão em isolamento em casa e 52 em unidades de saúde. A ocupação de leitos públicos tem 74 internados, sendo 53 em enfermarias e 21 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Na rede privada, 23 estão internadas em enfermaria e 11 em UTIs.