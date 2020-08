Cidades Rio Verde inicia testagem em massa de Covid-19 por meio de solicitação por aplicativo Exames estão sendo feitos nas pessoas que se enquadrarem no perfil suspeito de contaminação, de acordo com as informações dadas no aplicativo ‘Dados do Bem’

A prefeitura de Rio Verde iniciou, nesta terça-feira (18), em parceria com o governo de Goiás, testagem em massa da população com exames RT-PCR para detectar infecção por Covid-19. Os testes estão sendo feitos nas pessoas que se enquadrarem no perfil suspeito de contaminação, de acordo com as informações dadas no aplicativo ‘Dados do Bem’. Para participar, o cida...