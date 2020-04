A prefeitura de Rio Verde começou nesta sexta-feira (17) com as obras do Hospital de Campanha municipal. No mesmo dia, foram entregues 30 módulos por dez caminhões para a preparação do local. O espaço funcionará por unidades modulares e deve ser entregue já no dia 24, segundo o prefeito Paulo do Vale (DEM). Ao todo, serão disponibilizados cem leitos para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus.

A construção estava prevista para ter começado no dia 13. No entanto, apesar do atraso, o prefeito garante que a entrega será feita dentro do previsto. “Acreditamos que o hospital ficará pronto, estando de portas abertas já na próxima sexta-feira”, afirma Paulo do Vale.

O hospital de campanha vai atender pacientes de baixa complexidade que apresentem sintomas da Covid-19. Este será o primeiro hospital da região sudoeste do Estado que funcionará para triagem. “Serão recebidos pacientes que tenham sido encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA)”, explica o prefeito.

O paciente que apresentar uma melhora irá para casa ficar em isolamento, ou se caso o quadro clínico piorar dentro de até 48 horas será encaminhado ao Hospital Municipal de Rio Verde. No local, destinado aos casos agravados pela doença, o município ampliou de nove para 32 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), além de 46 leitos de enfermaria.

O novo hospital está sendo construído com verba do próprio município. De acordo com Paulo do Vale, apesar de alguns materiais de proteção individual e medicação para o enfrentamento da doença serem entregues pelo governo federal, o recurso de toda estrutura é municipal. Ao todo, serão investidos aproximadamente R$ 2 milhões.

A unidade, que está localizada no Residencial Nilson Veloso, já está com a parte elétrica pronta, segundo o prefeito. “A checagem foi feita na quarta-feira. Tudo será rápido porque já temos parte do local montada. Podemos dizer que cerca de 60% está pronta e faltam agora aproximadamente 40% para a finalização da obra”, aponta.

O modelo modular é o mesmo utilizado desde 2017 para criar mais de 3 mil vagas na educação municipal. Adquiridas de forma emergencial para atender a pandemia do coronavírus, segundo o gestor municipal, as salas serão aproveitadas na saúde por agora e na educação após a crise, assim como os equipamentos e mobiliário.

As contratações de profissionais já começaram. “Serão feitas em regime temporário, já que é um local que terá um prazo para acabar, e todos serão credenciados”, afirma o prefeito. “Teremos nesta unidade 68 técnicos de enfermagem, oito enfermeiros e 15 a 20 médicos.”