O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), anunciou em vídeo com o boletim epidemiológico, na quinta-feira (2), que mais um paciente foi curado do coronavírus no município.

Até então, são sete casos confirmados em Rio Verde, sendo que seis já receberam alta com a cura da doença. Apenas um paciente, de 33 anos, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital da cidade, sob ventilação mecânica.

O município ainda conta com 21 casos suspeitos, que aguardam resultado dos exames. “Vamos em frente, vamos derrotar esse inimigo invisível”, finalizou o prefeito. No Estado, segundo boletim divulgado nesta sexta (3), são 88 casos caonfirmados e duas mortes.