Em boletim epidemiológico divulgado na noite desta quinta-feira (25), Rio Verde, município do Sudoeste Goiano, confirmou 161 novos casos da Covid-19 e três novos óbitos nas últimas 24 horas. Com os números de hoje, a cidade chegou ao total de 5.898 infectados e 43 mortes em decorrência da doença.

Segundo o boletim da Prefeitura, o número de curados da doença no município é de 5.147. Do total de contaminados pelo vírus, 647 estão isolados, enquanto outros 61 estão internados. Rio Verde ainda tem 723 casos suspeitos, que aguardam os resultados dos exames, com 683 pessoas em isolamento domiciliar e 40 em isolamento hospitalar. Ao todo 7.769 casos foram descartados.

Ainda conforme dados divulgados pela Prefeitura, 75 pessoas estão internadas na rede pública de Saúde de Rio Verde. Destas, 48 estão na enfermaria e 27 em leitos de UTI. Já a rede privada de Saúde conta com 26 internados, 11 em enfermaria e 15 na UTI.

🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença