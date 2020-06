Cidades Rio Verde confirma segundo óbito por Covid-19 em 24h As duas vítimas são residentes de um abrigo de idosos; após testagem em massa, município se tornou o segundo com o maior número de casos em Goiás

Nas últimas 24 horas, dois óbitos foram confirmados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás. As duas vítimas – um homem de 78 anos e uma mulher de 85 - são residentes de um lar de idosos, segundo a Prefeitura. A cidade contabiliza agora sete mortes em decorrência da Covid-19. Como mostrou O POPULAR mais cedo, o homem de 78 anos estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal, tratando do vírus. ...