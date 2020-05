Cidades Rio Verde confirma novo caso de coronavírus e chega a 34 Prefeitura relatou que mais dois pacientes se curaram da doença nas últimas 24 horas

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, informou pelas redes sociais o boletim epidemiológico do novo coronavírus (Covid-19) desta quinta-feira (21). O município confirmou nas últimas 24 horas um novo caso e chegou a 34. Segundo o gestor municipal, o último registro já era monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde e o resultado do exame foi divulgado hoje. O home...