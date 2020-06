O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), informou nas suas redes sociais, nesta quarta-feira (10), a morte de um homem de 78 anos por coronavírus (Sars-CoV-2). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal, tratando de Covid-19.

Com isso, já são seis óbitos para a doença em Rio Verde. O município conta, ainda, com 2.065 casos confirmados, com 41 curados, 1.996 isolados e 22 internados.

A cidade é a segunda no Estado com maior número de casos confirmados. O aumento veio após testagem em massa realizada nas indústrias de Rio Verde nesta semana.