Rio Verde confirma a segunda morte causada pela Covid-19

A cidade de Rio Verde confirmou a segunda morte causada pela Covid-19, neste sábado (16). De acordo com o prefeito Paulo do Vale, que fez o anúncio em suas redes sociais, a vítima foi um idoso, de 78 anos. Até agora, Rio Verde tem 25 casos confirmados do coronavírus, dos quais 18 já receberam alta e conseguiram se recuperar, outros quatro seguem em isolamento domici...