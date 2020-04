Matéria atualizada em 10/04/2020, às 12h10.

A Prefeitura de Rio Verde confirmou, por meio do seu boletim diário, o 11º caso de covid-19 na cidade. Segundo o prefeito Paulo do Vale, o paciente é um homem rio-verdense de 30 anos que no momento está internado em um hospital na cidade de Itumbiara. A cidade só não tem mais casos da doença que Goiânia e Anápolis.

Com os dados atualizados, Rio Verde passa a ter 11 casos positivos, sendo que seis desses casos já receberam alta e estão curados. Quatro seguem internados na UTI, um está em isolamento domiciliar, e outros seis aguardam os resultados dos exames em isolamento.

A preocupação na cidade é tanta que nesta quinta-feira (9) foi anunciado a construção de um hospital de campanha. A estrutura contará com cem leitos para o combate ao novo coronavírus e a estimativa para entrega é de 15 dias.

Segundo a prefeitura, a obra será feita com recursos municipais e servirá de apoio ao hospital da cidade, que receberá casos mais graves e aumentará o número de leitos de UTI, de 9 para 32.

O local hoje - no Residencial Nilson Veloso, possui duas salas modulares que eram usadas para atender a alunos da região, dos ensinos infantil e fundamental, mas que atualmente estavam paradas. É o que afirma o prefeito da cidade, Paulo do Vale (MDB). No mesmo espaço serão colocadas mais oito salas modulares. A área útil ocupada dará em torno de mil metros quadrados (m²).

“Não são contêineres como alguns pensam, mas sim com material italiano, de fibra de vidro”, diz. No total, serão gastos, segundo o prefeito, aproximadamente R$ 2 milhões.

Enquanto isso, o HCamp receberá pacientes com indicações de internação. “Eram nove leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) e passaram para 32, totalmente equipados. Além disso, temos 46 leitos de enfermaria, voltados ao atendimento dos pacientes com a Covid-19”, aponta.

Durante o boletim, o prefeito ainda mandou uma mensagem de Páscoa e reforçou a necessidade do isolamento social para a população da cidade. “Teremos uma Páscoa muito diferente este ano. Mas, como eu escutei um dia: ‘O maior feito de Jesus não foi ressuscitar os mortos, mas sim a capacidade de ressuscitar os vivos’. Juntos, vamos passar por esse momento de sofrimento mais fortes e mais unidos! Tenho certeza! Respeitem as medidas de isolamento. Conto com vocês!"

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Goiás tem 181 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19). Destes, há sete (7) óbitos confirmados. No Estado, há 3.294 casos suspeitos em investigação. Outros 1.489 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiro (Lacen-GO) há 191 amostras aguardando liberação do resultado.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (12), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (2), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goiandira (1), Goianésia (8), Goiânia (102), Goiatuba (1), Guapó (1), Itumbiara (3), Jataí (4), Luziânia (6), Montividiu (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Pires do Rio (1), Rio Verde (11), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (2), Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1). Há quatro (4) casos que aguardam atualização da ficha para definir a cidade de residência.

Há 10 casos confirmados internados. Destes, 3 estão em unidades públicas da rede estadual e 7 na rede privada. Há ainda 53 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 33 estão na rede pública e 20 na rede privada.

Há, até o momento, sete (7) óbitos confirmados de residentes de Goiás, sendo nos municípios de Goiandira (1), Goiânia (4), Luziânia (1) e Pires do Rio (1).