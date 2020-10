Cidades Rio Verde atinge 14 mil casos de Covid-19 Prefeitura divulgou ainda nova nota técnica em que autoriza a realização de eventos; saiba mais

Rio Verde está com mais de 14 mil casos de Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira (1º) pela prefeitura. Apenas nas últimas 24 horas foram registradas 123 pessoas com a doença e três óbitos. Os recuperados foram 146 e 293 exames descartados. Com isso, temos 35.752 resultados negativos, 14.076 contaminados, 13.278 recuperados e 241 ...