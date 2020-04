Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), novas unidades de saúde em Goiás estão sendo construídas ou transformadas em hospitais de campanha (HC). Em Rio Verde, Sudoeste do Estado, a estrutura deve ficar pronta dentro de 15 dias. De acordo com a prefeitura local, a verba é 100% do município. O local hoje - no Residencial Nilson Veloso, possui duas salas modulares que eram usadas para atender a alunos da região, dos ensinos infantil e fundamental, mas que atualmente estavam paradas. É o que afirma o prefeito da cidade, Paulo do Vale (MDB). No mesmo espaço serão colocadas mais oito salas modulares. A área útil ocupada dará em torno de mil metros quadrados (m²). “Não são contêineres como alguns pensam, mas sim com material italiano, de fibra de vidro”, diz. No total, serão gastos, segundo o prefeito, aproximadamente R$ 2 milhões.

Dentro da unidade, o prefeito relata que serão instalados cem leitos. “Este novo local servirá de apoio ao Hospital Municipal”, explica. Neste caso, os pacientes que apresentarem sintomas para o novo coronavírus devem ser encaminhados a este hospital de campanha. “Dentro de 24 horas, até 48 horas os profissionais irão observar como evolui o quadro destes pacientes. Se melhoraram, serão liberados. Caso piorem, serão enviados ao Hospital Municipal que já está preparado para quadros graves”, esclarece. As unidades ficam a cerca de 4 quilômetros de distância uma da outra.

Para atender aos casos agravados, Paulo do Vale informa que o Hospital Municipal foi ampliado. “Eram nove leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) e passaram para 32, totalmente equipados. Além disso, temos 46 leitos de enfermaria, voltados ao atendimento dos pacientes com a Covid-19”, aponta.

Na próxima segunda-feira (13) está previsto o início da obra. E para atender aos casos que chegarem até a unidade, a prefeitura deve, na próxima semana, contratar a equipe para trabalhar no novo hospital. “Estamos contratando 69 técnicos de enfermagem, oito enfermeiros, oito médicos e a equipe de limpeza”, exemplifica.

Depois que a pandemia passar, o prefeito explica que pretende usar as salas para outras finalidades. “Serão reaproveitadas, por isso será um benefício para a população de toda forma. Seja na educação ou saúde, porque não são alugadas, e sim compradas”, afirma. Ele conta ainda que a iniciativa veio porque já esteve à frente da secretaria municipal de saúde no período do surto de H1N1. “Sou médico. Me lembro como foi difícil. Por isso quando vi este vírus na China, já me adiantei e comprei os respiradores e equipamentos para dar suporte à população.”

Já pelo governo de Goiás, serão geridos quatro hospitais no interior do Estado. São eles: Hospital Municipal de Formosa; Hospital das Clínicas Drº Serafim de Carvalho, de Jataí; Hospital Municipal de Luziânia; e Hospital Municipal Geraldo Landó, de São Luís de Montes Belos. O projeto de Lei, que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, está agora na reta final.

A princípio, estas unidades terão funcionamento exclusivo para pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. A ideia, de acordo com a assessoria do governo estadual, é focar na regionalização do atendimento, para evitar grandes deslocamentos dos pacientes, mantendo assim, a estrutura hospitalar à frente do número de contaminados.

No projeto enviado à Assembleia, a Governadoria ressaltou que a estadualização otimiza a organização da rede e colabora para evitar possível colapso no sistema de saúde estadual. A matéria foi apreciada em caráter de urgência pelo legislativo na noite da última quarta-feira (8) e desde esta quinta-feira (9) os municípios vêm se preparando para receber a mão do Estado.

É o caso do município de São Luís de Montes Belos, com o Hospital Municipal Geraldo Landó que termina esta semana a estrutura para os leitos de UTI. A informação é da secretária municipal de saúde da cidade, Adriana Papel Dib. Ao todo, serão dez leitos disponíveis para atender os pacientes com coronavírus.

Um tomógrafo também está sendo instalado para atender os pacientes com a Covid-19. “Não está oficializado quando a nossa unidade se tornará hospital de campanha e começará a ajudar nos casos de pacientes com o novo coronavírus, mas acredito que até o início de maio esteja funcionando”, afirma.

Atualmente, Adriana relata que o hospital possui uma equipe com 180 funcionários. “Ainda não sabemos como será, mas com certeza passaremos por alguns ajustes”, destaca. A ideia é que o local possa atender a chamada Região Oeste 2, que corresponde a 12 municípios, além de São Luís de Montes Belos. Caso necessitar, o hospital também deverá ser referência para atender a macrorregião, que corresponde à Oeste 1.

Luziânia, Formosa, Itumbiara, Anápolis e Jataí estão sendo preparados com hospitais que atenderão pacientes com o novo coronavírus. A estimativa é que dentro de 30 a 60 dias estejam em funcionamento.