Cidades Rio Verde abre nesta segunda (26) Chamada Pública para ingresso de novos alunos para 2021 Confira o edital e como fazer a inscrição

A partir desta segunda-feira (26) está aberta a Chamada Pública para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2021 em Rio Verde, para atender a Educação Infantil, Pré-escola (Infantil IV e V) e os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). De acordo com a Secretaria de Educação, a inscrição segue até o dia 30 de outubro para todos os munícipes que te...