Cidades Rio tem primeiro sábado de permanência liberada nas praias Maioria dos banhistas não usava máscara; permanência de banhistas na areia das praias da cidade estava proibida desde 13 de março

A cidade do Rio de Janeiro teve hoje (7) o primeiro sábado com permanência liberada na areia das praias da cidade. A Agência Brasil percorreu as orlas de Copacabana e Ipanema no início da tarde, das 13h30 às 15h, e verificou que algumas pessoas foram às praias, mas as areias não ficaram lotadas, provavelmente por causa do tempo nublado. A reportagem também perceb...