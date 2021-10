Cidades Rio prevê desobrigar uso de máscara ao ar livre a partir da próxima semana Atualmente, o Rio já aplicou a segunda dose contra o novo coronavírus ou a dose única da Janssen em uma porcentagem equivalente a 61,3% da população do município, segundo dados de um painel da prefeitura

O secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, disse nesta segunda-feira (18) que a prefeitura da capital fluminense, sob gestão Eduardo Paes (PSD), trabalha com a expectativa de dispensar a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos a partir da terça da semana seguinte (26). "Cada dia mais a gente está tendo mais segurança das nossas medidas de abe...