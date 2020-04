Cidades Rio Meia Ponte transborda e interdita avenida no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia Uma equipe da Defesa Civil está no local e avalia a situação

As fortes chuvas elevaram o leito do Rio Meia Ponte em 6 metros e com isso a Avenida Neropolis, que liga o Balneário Meia Ponte ao Campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi interditada na manhã desta quarta-feira (22). A informação é da Defesa Civil. A cheia também deixou dois moradores e quatro cães ilhados. O capitão do Corpo de Bombeiros, Luciano Alexan...