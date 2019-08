Cidades Rio Meia Ponte, em Goiânia, está oficialmente no nível crítico 3 Com a nova classificação, o manancial que abastece quase metade da população da capital e parte de Aparecida de Goiânia fica mais próximo do nível crítico 4, para quando está previsto o rodízio

A vazão média do Rio Meia Ponte, em Goiânia, foi classificada, nesta sexta-feira (30), em nível crítico 3, quando a média em sete dias consecutivos é inferior a 2.800 l/s. A informação foi dada pela secretária estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) durante ação para visitar as propriedades situadas no alto da bacia, acima do ponto de captação d...