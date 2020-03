Cidades Rio de Janeiro registra terceiro caso de coronavírus Trata-se de uma mulher de 42 anos, residente da cidade do Rio de Janeiro, que acompanhou a paciente que foi diagnosticada com o covid-19 neste sábado

O Rio de Janeiro confirmou o terceiro caso de coronavírus no Estado. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informa que se trata de uma mulher de 42 anos, residente da cidade do Rio de Janeiro, que viajou à Itália com a segunda paciente diagnosticada com o covid-19, no último sábado. Com este, deve subir para 20 os casos confirmados no Brasil. Ainda não houve atuali...