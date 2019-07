Cidades Rinha de galo é fechada em Valparaíso de Goiás Oitenta galos, 30 canários silvestres e uma espingarda de calibre 2 foram apreendidos no local, informou a Rotam

Uma rinha de galos foi fechada, na noite deste domingo (1), em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Segundo a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), os policiais descobriram uma arena, onde diversas pessoas assistiam a briga dos animais. No local, foram apreendidos 80 galos, 30 canários silvestres e uma espingarda de calibre 22. Além disso,...