Cidades Ricardo Salles demite o coronel Homero Cerqueira, presidente do ICMBio Segundo a Folha apurou, ministro não gostou de eventos de Cerqueira que pareceriam autopromoção

Por decisão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o coronel da Polícia Militar de São Paulo Homero Cerqueira foi demitido da presidência do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), responsável pela gestão de 334 unidades de conservação federais. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (21), assinada pelo m...