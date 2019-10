Cidades Ricardo Salles critica "amarras" e "excesso de regulamentação" durante palestra em Goiânia Ministro do Meio Ambiente também aproveitou para defender a descentralização dos órgãos ambientais

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma defesa da diminuição do que chamou de "amarras" e "excesso de regulamentação" na manhã desta quinta-feira (17), em Goiânia. Para Salles, isto "atrapalha quem quer produzir". As declarações de Salles foram feitas em um painel com o tema Visão Desenvolvimentista, em que aproveitou para defender a descentralização dos órgãos ambientais, po...