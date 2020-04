Rialma, município do Vale do São Patrício, com cerca de 11 mil habitantes, tem cinco casos confirmados para Covid-19, dois homens e três mulheres. Outros três casos estão sob investigação. Em nota divulgada nesta terça-feira, 14, a secretária municipal de Saúde Kenia Naiva Dias informou que todos os infectados estão em isolamento domiciliar.

Em Ceres, cidade separada de Rialma apenas pelo Rio das Almas, há nove casos sob investigação e nenhum confirmado até o presente momento. Os dois primeiros casos confirmados de Rialma são um casal, marido e mulher, que trabalha em Ceres. Ele numa torrefação de café e ela numa clínica médica. Eles procuraram um hospital da cidade após sentirem os primeiros sintomas, mas foram encaminhados para casa onde cumprem quarentena sem maiores problemas.

Em Goianésia, a 65 quilômetros das duas cidades, os moradores passaram a usar máscaras de proteção nesta segunda-feira, 13, de forma obrigatória. A medida foi instituída por decreto municipal. As máscaras, cirúrgicas ou artesanais, precisam ser usadas em ambientes públicos e privados. A Câmara de Vereadores do município, onde já há dez casos confirmados de Covid-19, aprovou decreto do prefeito Renato de Castro que reconhece estado de calamidade pública por causa do coronavírus.