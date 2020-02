Cidades “Revivo o que passei na época do acidente com o césio-137”, mãe de Leide das Neves Lourdes das Neves Ferreira fala sobre as comparações do surto do novo coronavírus com a tragédia em Goiânia e relata a dor do preconceito

Prestes a completar 67 anos, Lourdes das Neves Ferreira passou a reviver nos últimos dias os piores momentos de sua vida. Mãe de Leide das Neves Ferreira, que aos 6 anos perdeu a vida depois de comer um ovo cozido com as mãos sujas do pó do césio-137, ela vem acompanhando reportagens sobre o novo coronavírus. Para ela, a visão das máscaras e dos macacões brancos dos profissi...