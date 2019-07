Cidades Revitalização retira 72 árvores da Praça do Trabalhador, em Goiânia Do total autorizado pela Amma, 64 exemplares haviam sido cortados até esta terça-feira (2). Seinfra diz que fará compensação ambiental, mas projeto ainda não está pronto

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) autorizou a retirada de 72 árvores da Praça do Trabalhador cujas obras de revitalização se iniciaram no último dia 17. De acordo com a agência, todas possuem condições fitossanitárias comprometidas e 64 delas, das espécies sete-copas, pau-formiga, pau-ferro, ipê, jacarandá-mimoso, palmeira-rabo-de-peixe, já foram removidas. O Te...