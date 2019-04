Vida Urbana Revitalização do Parque Areião só fica pronta em junho Processo iniciado em julho do ano passado e com previsão de ser concluído em setembro foi adiado para o fim deste semestre. Serviço vai custar ao todo R$ 800 mil

Iniciada em julho do ano passado, a revitalização do Parque Areião, no Setor Pedro Ludovico, era prevista para chegar ao fim no final de setembro do ano passado. Apesar do atraso, os trabalhos parecem, finalmente, estarem próximos da conclusão. De acordo com a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), as equipes trabalham, agora, na reforma dos banheiros, levantamento do...