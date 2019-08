Cidades Revitalização do Parque Areião em Goiânia deve ser entregue após um ano de atraso Previsão inicial era para setembro do ano passado. Amma explicou que falta paisagismo e envernização das cabanas da Vila Ambiental .

A revitalização do Parque Areião, no Setor Pedro Ludovico, deve ficar pronta após mais de um ano de atraso. A previsão inicial de entrega era setembro do ano passado, sendo adiada depois para fevereiro e junho. O presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), Gilberto Marques Neto, afirma que as obras foram praticamente concluídas e que falta apenas enverniz...