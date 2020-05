Cidades Revitalização da Praça do Cruzeiro inicia fase de paisagismo Local histórico da capital e símbolo do Setor Sul passa a receber serviço para implantação de jardim mais moderno com árvores nativas, palmeiras, gramado e plantas resistentes e coloridas

Servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) começaram neste final de semana o serviço de implantação do novo paisagismo da Praça Comendador Germano Roriz, a Praça do Cruzeiro, localizada no Setor Sul. A praça está em processo de revitalização estrutural e paisagística, que foi iniciada com esta nova etapa. A reforma é de responsabilidade da Secretaria M...