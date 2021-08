Prefeitura de Goiânia quer rever valor de imóveis para cobrar IPTU

A Prefeitura de Goiânia estuda uma nova fórmula para se chegar ao valor venal dos imóveis no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O modelo atual, que leva em conta uma pontuação baseada em características do terreno e da construção, é considerado defasado, mas a discussão está longe de ser um consenso no grupo de trabalho criado pelo Executivo para revisar o projeto de lei do novo Código Tributário Municipal (CTM).

Outro impasse em relação ao IPTU é sobre o número de faixas e o valor das alíquotas por faixa e por tipo de lote. Os vereadores que integram o grupo de trabalho, por exemplo, sugerem redução nas alíquotas para comércio, serviços e indústrias, como forma de estimular a economia. Já a Prefeitura sugere diminuição para as camadas mais pobres dos contribuintes. Nesta quinta-feira (19), na segunda reunião sobre IPTU, não houve avanços na discussão.

Atrasados da 2ª dose terão 20 dias após data agendada para receber vacina contra Covid-19

As pessoas que forem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 só terão 20 dias depois da data agendada para receber o reforço. Depois disso, a dose, até então reservada, poderá ser utilizada como primeira etapa de imunização.

Atualmente, o Estado conta com 214 mil pessoas com o reforço em atraso. Isto representa 5,9% do total de que já tomou a primeira dose do imunizante no Estado. A alteração foi decidida pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em reunião realizada nesta quinta-feira (19). A resolução que formaliza esta pactuação deve ser publicada nesta sexta-feira (20).

Novos bares abrem na pandemia e reinventam a noite em Goiânia

Adaptação e reinvenção são as duas palavras de ordem para produtores e empreendedores da noite, que tiveram de driblar a crise imposta pela pandemia. Em busca de formatos alternativos, mais conscientes e que dialoguem com as medidas e protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, esses profissionais abriram novos espaços na noite de Goiânia e, agora, tentam reinventar o entretenimento noturno.

“Sentimos uma grande carência do público na área do lazer, que foi um segmento extremamente afetado pela pandemia. Os clientes voltaram com uma certa sede da noite”, opina a produtora Raíra Leite, por trás do Salve Bar, espaço aberto há alguns meses no Setor Marista. Os desafios são muitos para que o local se mantenha na ativa: além de conservar toda a higienização do ambiente para preservar clientes e funcionários, a conscientização do público é um obstáculo a ser enfrentado.