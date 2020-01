Cidades Reunião na próxima semana deve definir novos desvios de tráfego

A construção do viaduto sobre a Marginal Botafogo, que faz parte do prolongamento da Avenida Leste-Oeste, deve ser iniciada na segunda quinzena deste mês, o que deve provocar novas mudanças no tráfego da Região Central, sobretudo nas proximidades da Rua 44. Uma reunião na próxima semana, entre empresários, feirantes e membros da administração municipal vai definir quais ruas...