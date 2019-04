Vida Urbana Reunião define abertura de 50 vagas pediátricas em 10 dias Encontro no Ministério Público Estadual discutiu a situação do HMI, que nesta quinta-feira (4) continuava superlotado com 17 pacientes internados em cadeiras e 7 extras na UTI

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) afirmou que em até dez dias abrirá aproximadamente 50 leitos pediátricos para absorver a demanda do Hospital Materno Infantil (HMI) de Goiânia. A informação foi repassada pelo secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, durante reunião na tarde desta quinta-feira (4), no Ministério Público de Goiás (MP-GO), que co...