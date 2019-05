Cidades Retorno de estudante causa polêmica em Uruaçu Adolescente foi apreendido suspeito de planejar ataque à escola. Após investigação, MP e Polícia Civil descartam atentado, mas pais e professores estão resistentes com a volta dele ao colégio

Pais de alunos e professores do Colégio Estadual Alfredo Nasser, em Uruaçu, região Norte de Goiás, estão resistentes com o retorno às aulas de um estudante que foi personagem de uma polêmica no mês passado. O adolescente, de 16 anos, foi apontado por policiais militares como suspeito de planejar um atentado a tiros contra a instituição de ensino no dia 17 de abril. Qu...