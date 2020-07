Cidades Retorno das aulas é adiado novamente em Goiás Representantes do setor da educação no Estado devem seguir orientação do COE. Atividades administrativas podem ser liberadas

A previsão de retorno das aulas presenciais em Goiás foi adiada de agosto para setembro. O adiamento foi deliberado em reunião do Centro de Operações de Emergências (COE) estadual de combate ao novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (22) e se deve ao atual cenário epidemiológico do Estado, com aumento de infectados e mortes. O posicionamento do COE deve ser se...