Cidades Retorno das atividades econômicas na Região Metropolitana na próxima semana é pouco provável Prefeituras definiram que taxa de ocupação das UTIs deve permanecer abaixo de 70% por pelo menos 5 dias seguidos para alterar restrições a atividades econômicas na região metropolitana

As restrições às atividades econômicas anunciadas para as cidades da região metropolitana de Goiânia a partir da próxima segunda-feira (1/03) são válidas por 7 dias e têm o objetivo de reduzir a ocupação de leitos hospitalares nos municípios e a transmissão de Covid-19. Após esse período, os técnicos de saúde vão avaliar se continuam as medidas ou se elas poderão ser r...