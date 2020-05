Cidades Retorno às academias em Goiânia ainda é tímido Boa parte dos estabelecimentos ainda se prepara para a volta às aulas presenciais que deve ocorrer na próxima segunda-feira (1º). Estabelecimentos menores saíram na frente

Mesmo com a manutenção da liminar que concedeu o direito de as academias funcionarem durante o período da pandemia em Goiás, muitas unidades não abriram as portas nesta segunda-feira (25). Entre os principais motivos estão os acordos trabalhistas com a suspensão das atividades pelo período de dois meses, que termina no próximo domingo (31), e o receio de parte dos alun...