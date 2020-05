Mesmo com a manutenção da liminar que concedeu o direito de as academias funcionarem durante o período da pandemia em Goiás, muitas unidades não abriram as portas nesta segunda-feira (25). Entre os principais motivos estão os acordos trabalhistas com a suspensão das atividades pelo período de dois meses, que termina no próximo domingo (31), e o receio de parte dos alunos, percebido depois de enquete com clientes.

Muitos empreendimentos estão usando os últimos dias deste mês para se reorganizarem e se adequarem às novas regras, como de distanciamento dos equipamentos, fechamento de vestiários, isolamento de bebedouros coletivos, instalação de dispenser para álcool em gel, entre outras adaptações. A expectativa é que praticamente todas as academias retornem na próxima segunda-feira (1º).

Presidente do Sindicato das Academias do Estado de Goiás (Sindac-GO), Dennis Dias diz que boa parte das unidades maiores, que tem mais funcionários, fez acordos de suspensão dos contratos de trabalho, que valem até o fim deste mês. Então, alguns empresários escolheram esperar este período, mas dando andamento às questões estruturais para o atendimento às novas regras.

As academias menores, que geralmente estão nas periferias, já estão praticamente todas abertas. Dias entende que estes lugares são menos espaçosos e demandam menor investimento de adequação e tempo para ajustes. “Nenhuma unidade é obrigada a abrir. Pode ser no tempo de cada uma, desde que sigam as normas de higienização, tempo de aula e quantidade de alunos por horário”, diz.

Ele afirma ser impossível avaliar quantas já estão abertas porque só na capital e região metropolitana existem cerca de 700 academias e outras 600 no Estado. Dias ainda explica que o aluno não é obrigado a retornar às aulas agora. “Alguns empresários estão usando este período para conversar com o cliente e tirar as dúvidas para que o retorno seja realmente saudável para os dois lados.”

Dennis Dias destaca que cada academia tem autonomia para conversar e decidir com seu cliente sobre a forma de reposição das aulas perdidas durante o fechamento das unidades por conta do decreto do governo estadual que tomou medidas para reduzir a contaminação pelo novo coronavírus. “Entendemos que se, até agosto, o aluno não voltar, não teria mais direto à reposição. Mas tudo isso deve ser acordado direto entre cliente e academia para que fique bom para os dois lados”, diz.

Dúvidas

Presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física de Goiás (Sinpef-GO), Francione Cardoso diz que muitos professores que mantêm aulas personalizadas e até mesmo em academias têm feito enquetes com os alunos e muitos dizem estar com medo. “Eles estão orientando os alunos sobre as regras, medidas de segurança e tirando dúvidas. Entendemos que o retorno será benéfico para a imunidade da população.”

Ele destaca que o Sinpef participou da elaboração da cartilha que foi encaminhada para servir de base para a reabertura das unidades e disse que os professores deverão usar máscaras, assim como exigir dos alunos. “Não terá contato físico e eles também vão contribuir com a higienização do local de aula. O retorno terá impacto positivo na vida das pessoas porque trabalha não só o físico, mas a saúde mental também.”

O empresário Dávila Neres Tormim tem uma academia de mil metros quadrados no Jardim Balneário Meia Ponte. Desde que o sindicato entrou na Justiça com a ação para a reabertura dos locais, iniciou as adaptações para a reabertura e foi um dos primeiros a retomar a atividade, já na quarta-feira (20). “Nos baseamos na cartilha de Santa Catarina, que foi apresentada como exemplo na ação da justiça”, conta.

Ele diz que desde a semana passada tem recebido dezenas alunos e que percebe que eles estão preocupados com o fortalecimento da saúde. “Cabe a cada um fazer a sua parte. Esperamos que, aos poucos, mais pessoas percebam a qualidade que isso pode trazer para a vida de todos”, diz.