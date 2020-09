A 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) julga nesta segunda-feira (14) um embargo de declaração, recurso que questiona a possibilidade de erro na condução de um processo na mesma corte que apura a venda de um jato Cessna Citation, aeronave de luxo, por apenas US$ 1. A demanda se arrasta há dez anos e envolve grandes empresas, desde a fabricante do avião, a norte-americana Cessna Aircraft Company, até as brasileiras Distribuidora Farmacêutica Panarello, da família de sobrenome homônimo, sediada em Goiás, o grupo cearense Agripec/Nufarm, de Jorge Alberto Vieira Studart Gomes e a provedora de internet Linknet, de Gilberto Lucena, baseada no Distrito Federal.

A origem da demanda está em junho de 2000 quando a Cessna fez um contrato de arrendamento da aeronave com a Aero Express Táxi Aéreo Ltda. Em março de 2004, a Aero Express, com anuência da Cessna, cedeu seus direitos e obrigações no contrato para a Agripec/Nufarm. Seis meses depois, em setembro de 2004, a Agripec/Nufarm fez um contrato de subarrendamento da aeronave para a Distribuidora Panarello.

No ano seguinte, a goiana Panarello e a cearense Agripec/Nufarm celebraram um contrato de cessão de direitos para a Linknet, que passou a usar a aeronave e a pagar as parcelas do leasing na expectativa de se tornar proprietária do bem. A empresa, segundo seus representantes jurídicos, foi convencida pela Panarello e pela Agripec/Nufarm a tirar a aeronave do país para que fosse realizada a transferência de propriedade. Desde então, a empresa alega que não viu mais o jato e muito menos foi ressarcida de tudo o que pagou por ele.

Os advogados da Linknet dizem que, ao mesmo tempo em que discutiam sobre as parcelas do leasing, Panarello e Agripec/Nufarm já negociavam a venda da aeronave por 1 dólar para a Black Forest, baseada no paraíso da Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. A Black Forest pertenceria à Agripec/Nufarm.

Embate judicial

Quando a batalha judicial teve inicio em 2010 a discussão era o regime pelo qual a Aero Express Táxi Aéreo adquiriu a aeronave: se leasing operacional (destinado a táxis aéreos é semelhante a um aluguel e no final do contrato o locador não pode descontar as prestações caso queira adquirir o bem); ou leasing mercantil (destinado ao mercado em geral, tem prestação mais alta, mas no final o locador pode abater as parcelas e ficar com o bem).

Durante dez anos, Panarello e Agripec/Nufarm afirmaram que se tratava de leasing operacional, e que por isso, ao final do contrato, a aeronave teria de ser devolvida à Cessna e que isso realmente ocorreu. As empresas argumentaram no processo que se a Linknet pretendesse ficar com o avião, deveria, ao final do leasing, pagar à Cessna o seu valor de mercado, US$ 2,3 milhões nos valores de 2010.

A Linknet, por sua vez, afirma que comprovou judicialmente ter pago à Panarello cerca de R$ 4 milhões à vista e prestações que somam R$ 9 milhões. Relator do caso, o desembargador Itamar Lima negou o recurso da operadora de internet alegando que a aeronave já havia sido devolvida à Cessna.

Reviravolta

Em abril do ano passado, com o julgamento suspenso por um pedido de vistas do desembargador José Carlos de Oliveira, a Linknet apresentou novos documentos comprovando que a operação original era mercantil e não operacional. E que a aeronave foi vendida à Black Forest por 1 dólar, antes mesmo de ter saído do Brasil e que ela jamais foi devolvida à Cessna. Para os advogados da Linknet, a 3ª Turma Cível do TJ-GO cometeu uma série de ilegalidades na condução do processo, ignorando os documentos novos que comprovam o negócio da venda do jato por um preço simbólico.

“O TJGO, ao ignorar completamente a inclusão de prova determinante para comprovação de todas as alegações do processo, fere diretamente o Código de Processo Civil, que assegura a juntada de provas a qualquer momento, e o próprio regimento do tribunal, que especifica que só o relator pode apreciar a juntada de documento”, afirma o advogado Luciano Corrêa de Oliveira, do escritório Corrêa de Oliveira Advogados.

Luciano diz que o juiz em substituição ao desembargador Itamar de Lima, relator da ação, mas que estava de férias, determinou que o 1º Vogal, desembargador José Carlos de Oliveira, se manifestasse sobre os documentos, ao contrário do que manda o regimento. Esse, ao invés de devolver os autos ao relator, teria levado o processo a julgamento. “Isso não poderia acontecer porque o relator estava de férias, e, portanto, não estaria presente ao julgamento, bem como ainda não havia apreciado a juntada dos documentos.”

Outras ilegalidades são apontadas pelos advogados da Linknet. “O desembargador José Carlos Oliveira sequer fez referência à petição e aos documentos novos juntados. O 3º Vogal, hoje relator, o juiz Fábio Cristóvão de Faria, simplesmente acompanhou o voto, silenciando também quanto a existência dos documentos novos”, explica o advogado. Em julho deste ano, ao votar e pedir a pauta para julgamento, Faria teria apresentado relatório idêntico ao do relator inicial, narrando fatos ocorridos após a saída de Itamar.

O voto do novo relator já foi acompanhado por outros membros da turma, o juiz substituto Ronnie Paes Sandre e o desembargador Gilberto Marques. Uma nova decisão está marcada para hoje quando será decidido se houve ou não ilegalidades.

Procurado pela reportagem, o TJ-GO informou apenas que magistrados não podem comentar casos que estão julgando.

Valor simbólico

Um dos advogados que defendem a Distribuidora Panarello, Pedro Paulo de Medeiros explica que este é o terceiro embargo de declaração proposto pela Linknet, que vem perdendo em todas as instâncias, tanto cível quanto criminal. “Trata-se de uma discussão de um negócio que Gilberto Lucena fez com o fundador da Panarello, Paulo Panarello, há mais de 20 anos. Os herdeiros não têm nada a ver com isso.”

Paulo Panarello morreu em setembro de 2010. Um ano antes, a Linknet, de Gilberto Lucena, foi uma das empresas de tecnologia do DF citadas no suposto esquema de corrupção conhecido como mensalão do DEM, revelado pela operação Caixa de Pandora da Polícia Federal. De acordo com as investigações, a Linknet foi uma das doadoras da campanha do ex-governador José Roberto Arruda (DEM), em repasses oficiais e clandestinos.

Pedro Paulo de Medeiros afirma que, com os bens bloqueados, Gilberto Lucena tentou devolver a aeronave e ganhar dinheiro da Panarello. “O julgamento deste caso já aconteceu, agora é somente mais um embargo de declaração, e ele vai perder novamente. Ele terá de pagar quase R$ 1 milhão à Panarello por ter perdido a ação.

O advogado lembra que até um inquérito aberto na 7ª Delegacia da Polícia Civil de Goiânia para investigar um possível estelionato e falsidade ideológica por parte da Panarello foi arquivado por decisão do TJGO. “A Justiça entendeu que não há crime algum e que na verdade é uma tentativa de Gilberto Lucena de rediscutir um assunto que ele já perdeu no âmbito civil.

Sobre o valor de US$ 1 dólar mencionado pela Linknet na venda da aeronave, Pedro Paulo garante que não há de ilegal. “Fora do Brasil as seções de direito – a transferência de um bem para outra pessoa – não são cobradas. Isso é feito por um valor simbólico, como estabelece o Direito Internacional.

O advogado afirma que a aeronave ficou anos no Paraguai porque Gilberto Lucena se negava a transferi-la para seu nome em razão das investigações da operação Caixa de Pandora.