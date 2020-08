Cidades Retirada de rotatória faz cruzamento ter festival de acidentes no Jardim América, em Goiânia Encontro das Ruas C-137 e C-104 teve sinalização suprimida para recapeamento há cerca de 20 dias. Vizinhança relata que batidas viraram rotina

Comerciantes e trabalhadores das imediações do cruzamento das ruas C-137 e C-104, no Jardim América, em Goiânia, relatam que o local se tornou ponto para um verdadeiro festival de acidentes de trânsito após a retirada de uma rotatória para o serviço de recapeamento das vias. Eles afirmaram ao POPULAR que já houve dias com até dez batidas, algumas delas deixando feridos. Proprietário de uma...