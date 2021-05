Cidades Retirada de invasores de loteamento público em Terezópolis de Goiás tem nova data A ação de reintegração de posse, com uso de força policial, estava marcada para ocorrer nesta quarta-feira (19), mas foi suspensa após intervenção da SSP

Em Terezópolis de Goiás, reunião realizada nesta quarta-feira (19) definiu que a ação de reintegração de posse no loteamento público municipal Maria Pires Perillo, invadido desde dezembro por 140 famílias, será cumprida na terça-feira (25), a partir das 7 horas. A medida seria cumprida nesta quarta-feira com o uso de força policial, conforme comunicou aos líderes do m...