Cidades Retirada de homenagem a Washington Novaes em parque de Goiânia recebe mais críticas Depois que família do ambientalista se posicionou contrária à alteração, defensores do meio ambiente também questionam medida

Além da insatisfação da família do jornalista e ambientalista Washington Novaes, outros defensores do meio ambiente também criticam a aprovação na Câmara Municipal da alteração do nome do parque que homenageava Novaes. Decidida por unanimidade pelos vereadores de Goiânia, a proposta do vereador Clécio Alves (MDB) deu nome de Parque Municipal Sargento David Luiz Rodrigues ...