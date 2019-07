Cidades Retirada de asfalto marca início de obra na Avenida Goiás, em Goiânia Fase do serviço iniciado nesta terça-feira (9) deve durar 60 dias. Secretário da SMT diz que motoristas devem desviar e quem não puder “que tenha” paciência

O primeiro dos trechos da Avenida Goiás que receberão intervenções para a construção de uma rede de drenagem pela Prefeitura de Goiânia foi interditado nesta terça-feira (9). Trata-se da parte da via que fica entre as avenidas Independência e Paranaíba, no sentido Norte-Sul. A rede de drenagem é parte integrante do processo de execução do corredor exclusivo de ônibus do BR...